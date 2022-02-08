شهور تفصلنا عن أول مشروع لتموين السفن بالهيدروجين الأخضر فى مصر والمنطقة

كتب: مدحت عادل

خطوة جديدة يخطوها الاقتصاد المصري نحو تحقيق أولى الخطوات على طريق الاقتصاد الأخضر، بالتزامن مع تسابق الشركات العالمية للفوز بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكشف الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مع المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تفاصيل أول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية، عن طريق تحالف عالمي وصندوق مصر السيادي، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، وهو ما أعتبره المهندس يحيى زكى فرصة جيدة للإعلان عن بداية الفعلية لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر بصفة عامة، وفي المنطقة الاقتصادية بصفة خاصة، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر المقبل.

ويعتبر مشروع التحالف العالمي وصندوق مصر السيادي، هو الأول لإنتاج الأمونيا يتم تنفيذه من خلال مجمع صناعي جديد يجري إنشاؤه بأرض المطور الصناعيّ "شركة السويس للتنمية الصناعية"، ويعتمد المشروع على الطاقة المتجددة، التي يتم إنتاجها من طاقة الرياح "خارج نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأعتبر رئيس المنطقة الاقتصادية، الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، وخاصة موقعها المتميز على ضفتي المجرى الملاحي الأهم في العالم وهو قناة السويس، يتيح فرصًا غير مسبوقة لرفع تنافسية القناة وتحويلها إلى مركزٍ عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر، ولاسيما أن المنطقة تلقت عددًا من العروض العالمية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأكد يحيى زكى، أن المنطقة تستهدف مجال الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة مثل صناعة الهيدروجين الأخضر، الذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالميًّا، التي تجذب المستثمرين العالميين.