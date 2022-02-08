سيارات المركز التكنولوجى المتنقل تطوف قرى مركز بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بنى سويف تواجد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بقرية تزمنت الشرقية، تضم العديد من خدمات المحليات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية، حيث تم تجهيزها بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية، من أجهزة حاسب آلي وطابعات متعددة الأغراض وخدمة إنترنت بجانب مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين، تيسيرًا على الأهالي في الحصول على الخدمات الحكومية.

وأكد رئيس المدينة أن تلك الخدمات تأتي في إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية تسهيلًا وتيسيرًا لدورات العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس المدينة فى بيان له أنه تم إعداد خطة متكاملة لتوجيه المركز التكنولوجي المتنقل إلى المناطق التي تتميز بالكثافة السكانية العالية والبعيدة عن المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وفق التوقيتات ببرامج زمنية محددة، لتقديم الخدمات للمواطنين بمحال إقامتهم، وتخفيف الضغط على المراكز الثابتة، وسيدير العمل بالمركز المتنقل كوارد بشرية تم تدريبها لتقديم تلك الخدمات.