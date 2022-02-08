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زى النهاردة.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "فتنة الشيعة"

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:00 م
زى النهاردة.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "فتنة الشيعة" محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من 6 سنوات، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تحجز جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميا بـ"فتنة الشيعة"، للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل 4 أشخاص عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

عقوبة التحريض على التظاهر

ونصت المادة 18 من القانون على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

 

عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.


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