رى كفر الشيخ: تبطين وتأهيل 243 كيلو ترع بالقرى والمدن فى إطار "حياة كريمة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تبطين 243 كيلو ترع وجارى العمل فى 126 ترعة فى قرى المحافظة، ضمن المشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين، لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى.

وأضاف ميدان لـ"اليوم السابع" إنه تابع الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين الترع بقرى مركز مطوبس ضمن البرنامج الرئاسى حياة كريمة، إضافة لاستكمال المشروعات المتعددة بقرى مطوبس، مشيراً إلى أنه تم طرح 508 كيلو، وتمت الترسية لتأهيل 250 كيلو ترع، وجارى الترسية لتبطين وتأهيل 258 كيلو ترع اخرى، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات بدأت من شهر يوليو 2020، لشهر يوليو 2024م.

وأكد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.