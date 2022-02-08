اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:47 م
أكرم القصاص
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روسيا: إحباط هجمات إرهابية على منشآت تعليمية بعدد من المناطق

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:41 م
روسيا: إحباط هجمات إرهابية على منشآت تعليمية بعدد من المناطق الشرطة الروسية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إحباط هجمات إرهابية على المنشآت التعليمية في عدد من مناطق البلاد في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن معظم المتورطين هم من عناصر الحركة الإرهابية "كولومباين" المحظورة في روسيا. 

وقال رئيس اللجنة، ألكسندر بورتنيكوف في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى في الآونة الأخيرة إحباط عدد من الجرائم الإرهابية في المرافق التعليمية، والتي أعد بعضها أعضاء في خلايا المنظمات الإرهابية الدولية في موسكو والقرم وإنجوشيا وكباردينو - بلقاريا ومقاطعة ستافروبول ومنطقة تفرسكايا. 

ولفت إلى أن أنصار حركة "كولومباين" متورطون في الإعداد لمعظم الهجمات الإرهابية الأخيرة على المنشآت التعليمية في روسيا الاتحادية، مشددا على أن السلطات الأمنية تتخذ إجراءات لضمان حماية المؤسسات التعليمية من الإرهاب وتجرى تمارين وتدريبات من خلال الدور التنسيقي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

 


روسيا

هجمات ارهابية

الارهاب

موسكو

حركة كولومباين

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