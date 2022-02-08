روسيا: إحباط هجمات إرهابية على منشآت تعليمية بعدد من المناطق

وقال رئيس اللجنة، ألكسندر بورتنيكوف في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى في الآونة الأخيرة إحباط عدد من الجرائم الإرهابية في المرافق التعليمية، والتي أعد بعضها أعضاء في خلايا المنظمات الإرهابية الدولية في موسكو والقرم وإنجوشيا وكباردينو - بلقاريا ومقاطعة ستافروبول ومنطقة تفرسكايا.

ولفت إلى أن أنصار حركة "كولومباين" متورطون في الإعداد لمعظم الهجمات الإرهابية الأخيرة على المنشآت التعليمية في روسيا الاتحادية، مشددا على أن السلطات الأمنية تتخذ إجراءات لضمان حماية المؤسسات التعليمية من الإرهاب وتجرى تمارين وتدريبات من خلال الدور التنسيقي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.