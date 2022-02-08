رفع 921 حالة إشغال طريق مخالف ومصادرة 40 شيشة بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع:-

- 600 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين "ثابت ومتحرك" بكفر الدوار بنطاق شوارع ( المحكمة - أحمد عرابي - بور سعيد - الكوبري العام - شارع الجيش)، كما تم مصادرة 40 شيشة بعدد من المقاهي.

- 169 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة دمنهور بشوارع ( عبد السلام الشاذلي - الكورنيش - عرابي - المعهد الديني)

- 45 حالة إشغال طريق مخالف مابين ثابت ومتحرك بالدلنجات و70 ابوحمص

- 37 حالة إشغال طريق مخالف برشيد.

و بمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير 12 محضر لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية.