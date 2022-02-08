رفع 122 لوحة إعلانية من شوارع الشرقية بدون تراخيص

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقا للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وتنفيذاً لتوجه الدولة لتوفير شوارع آمنة ونظيفة أشارت هبة عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام إلى أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة عدد 122إعلان مخالف خلال اليومين الماضيين بواقع 18 إعلان بمركز و مدينة بلبيس 17إعلان بمركز ومدينة فاقوس و14 إعلان متعامد وبدون ترخيص بمدينة الحسينية وعدد 21 إعلان بمركز و مدينة الزقازيق وعدد 23 إعلان بحى ثانى الزقازيق وعدد 19 إعلان بحى أول الزقازيق .

ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجوالات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.