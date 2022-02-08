رئيس كوريا الجنوبية يدعو لضمان حقوق التصويت فى الانتخابات لمرضى كورونا

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري بارك كيونج مي - في تصريح أوردته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن "مون" وجه مساعديه بالتوصل إلى طرق للتأكد من أن الأشخاص المصابين بكورونا والذين يخضعون للحجر الصحي يمكنهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وبموجب قواعد الانتخابات الحالية، يكاد يكون من المستحيل بالنسبة لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19 بعد فترة التصويت المبكر التي تقع في يومي 4 و5 مارس المقبل والأشخاص الخاضعين لعزلة ذاتية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 مارس، الإدلاء بأصواتهم.