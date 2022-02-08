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رئاسة البرلمان العراقى تفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:22 م
رئاسة البرلمان العراقى تفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية البرلمان العراقي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن البرلمان العراقي بموجب القرار رقم 4 لسنة 2022، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك نظرا لانتهاء المهلة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية بموجبة المادة (72 ثانيا ب)، من الدستور دون انتخابه، واستنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012.

وبموجب القرار فإنه يتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022، ولمدة 3 أيام.

من ناحية أخرى، ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة تحديات قطاعي التجارة والزراعة

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الثاني في بيان، أن "عبد الله ترأس اجتماعاً موسعاً في القاعة الدستورية لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاعي التجارة والزراعة".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تم بحضور وزيري التجارة والزراعة في الحكومة الاتحادية وعدد من النواب وطالب الاستضافة النائب حيدر الشمخي".

 


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