اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:12 م
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ذا هيل: انهيار CNN أصبح مكتملا بعد استقالة رئيسها وتراجع معدلات المشاهدة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:12 م
ذا هيل: انهيار CNN أصبح مكتملا بعد استقالة رئيسها وتراجع معدلات المشاهدة رئيس شبكة CNN المستقيل جيف زوكر
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن انهيار شبكة سى إن إن قد أصبح الآن مكتملا بعدما فقدت الشبكة نحو 90% من مشاهديها، واستقال كبير مذيعيها كريس كومو ومن بعده رئيسها جيف زوكر، وأصبحت نزاهتها فى حالة فوضى.

 واستعرضت الصحيفة تاريخ "سى إن إن" عندما أنشأ تيد ترنرز قناة إخبارية تعمل على مدار الساعة قبل 42 عاما، وكان الكثيرون فى هذا الوقت يعتقدون أنها لن تنجح.

 وخلال العقد الأول، استطاعت "سى إن إن" أن تفرض نفسها، لكن لم يُنظر إليها على أن أحدثت تغييرا فى قواعد اللعبة الإعلامية، أو أنها منافس حقيقي لمؤسسات بث إعلامى قائمة فى نيويورك مثل CBS  وNBC وABC. لكن كل هذا تغير عندما اندلعت الحرب بين الولايات المتحدة والعراق عام 1991.

 وفى عام 2002، كانت "سى إن إن" الشبكة الأولى فى سباق قنوات الكابل الإخبارية الأمريكية، لكن المنافسة التى لم تكن موجودة من قبل أنهت هيمنتها على الإطلاق، فى البداية فى شكل فوكس نيوز، ثم فى قناةMNSBC. وبالرغم من نتائج معدلات المشاهدة، ظلت "سى إن إن" تصنف نفسها كشبكة نزيهة وتتمتع بالمصداقية وتقوم على الحقائق وتعتمد على التغطية القوية وعرض الآراء.

 وفى عام 2013، تعاقدت الشبكة مع رئيس  NBCالعالمية جيف زوكر ليتولى قيادتها مع استمرار تراجع معدلات المشاهدة. ومنح ذلك زوكر سلطة لإحداث تغيير جذرى للشبكة من جذورها الصحفية التي بدأت قبل أكثر من ثلاث عقود غى هذا الوقت.

 وفى عام 2015، زادت الجرعات الثقيلة لإدخال الآراء الحزبية فى التقارير الإخبارية مع دخول دونالد ترامب المجال السياسى بإعلان ترشحه للرئاسة، وقتها لاحقت الشبكة ترامب وحققت ارتفاعا فى معدلات المشاهدة.

وأشار مقال "ذا هيل" إلى أن فترة ترامب شهدت هجوما لاذعا مستمر من "سى إن إن" على ترامب ووصلت الشبكة لتحقيق معدلات قياسية من المشاهدة بلغت ذروتها مع أحداث اقتحام الكونجرس.

لكن بعد عام من هذا الحدث هوت معدلات المشاهدة بنسبة 90% واستقال زوكر بعد الكشف عن علاقته العاطفية بزميلته.

 


سى ان ان

سى إن إن

cnn

ترامب

جيف زوكر

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