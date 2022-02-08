خدروها وصعقوها بالكهرباء.. الأسرة قاتلة ابنتها بطريقة بشعة أمام القضاء

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف التحقيقات فى قضية اتهام ربة منزل وشقيقها وابنها بقتل ابنة المتهمة الأولى بسبب شكهم فى سلوكها بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، تمهيدًا لتحديد جلسة أمام إحدي دوائر الجنايات، لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وضعوا منوم للمجنى عليها داخل مشروب، وعقب التأكد من تخديرها، كتموا انفاسها وأوصلوا الكهرباء بجسدها حتى تأكدوا من وفاتها، بسبب شكهم فى سلوكها.

وتضمنت أحراز القضية "سلك كهربائى" والذى تم استخدامه فى الاعتداء على المجنى عليها، فضلًا عن الوسادة المستخدمة فى خنقها، وجاء أمر الإحالة بعدة اكتمال أدلة الثبوت فى القضية ومن بينها اعترافات المتهمين وتحريات رجال المباحث، وتقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة المجنى عليها.

كان قسم شرطة أطفيح تلقى بلاغ من المستشفى العام باستقبال فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، وحضر معها والدتها وشقيقها وخالها مدعين وفاتها نتيجة إصابتها بصاعق كهربائى، وبعد توقيع الكشف الطبى عليها، تبين وجود شبهة جنائية حول الواقعة.