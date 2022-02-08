تنفيذى المحلة يقبل تبرعات بقطع أراضى لإقامة مدارس ومكاتب بريد جديدة

الغربية مصطفى عادل

ترأس اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اجتماع المجلس التنفيذي بحضور سعد نصر وحيدر عطا الله نواب رئيس المدينة وعبد الله درويش سكرتير ديوان المحلة، بحضور القيادات التنفيذية بمجلس المدينة والوحدات المحلية.

خلال اجتماع المجلس التنفيذي تمت الموافقة على قبول التبرع المقدم بقطعــة أرض مساحتها 22م بحوض داير الناحية زمام قريـــة سامـول وداخل الحيز العمراني للقرية بغرض توسعة وتطوير مكتب بريد سامول، على أن يكون البناء بالجهود الذاتية، وكذلك التبرع المقدم بقطعة أرض بمساحـة قدرها 184م2 بحوض السعيدية زمام قرية الشرقية (إصلاح طنبارة) ضمن مساحة اجمالية قدرها 8 س و18 ط، وذلك لإقامة مكتب بريد عليها بقرية الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية البنوان وذلك بالجهود الذاتية أيضا.

وفى إطار التوسع فى إقامة مدارس جديدة تم قبول التبــرع المقـــــدم بقطعــــة أرض زراعية مساحتها 12س و 7ط بما يعادل 1312.5 بحوض أبو الليف زمام قرية عياش التابعة للوحـــــدة المحليـــــة لقريــة صفط تراب لاقامة مدرسة تعليم أساسى عليها.

وناقش المجلس التنفيذي تقرير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة بشأن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/ 2022 عن الفترة السابقة.