اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 04:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذى المحلة يقبل تبرعات بقطع أراضى لإقامة مدارس ومكاتب بريد جديدة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:45 م
تنفيذى المحلة يقبل تبرعات بقطع أراضى لإقامة مدارس ومكاتب بريد جديدة اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس مدينة المحلة
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اجتماع المجلس التنفيذي بحضور سعد نصر وحيدر عطا الله نواب رئيس المدينة وعبد الله درويش سكرتير ديوان المحلة، بحضور القيادات التنفيذية بمجلس المدينة والوحدات المحلية.

خلال اجتماع المجلس التنفيذي تمت الموافقة على قبول التبرع المقدم بقطعــة أرض مساحتها 22م بحوض داير الناحية زمام قريـــة سامـول وداخل الحيز العمراني للقرية بغرض توسعة وتطوير مكتب بريد سامول، على أن يكون البناء بالجهود الذاتية، وكذلك التبرع المقدم بقطعة أرض بمساحـة قدرها 184م2 بحوض السعيدية زمام قرية الشرقية (إصلاح طنبارة) ضمن مساحة اجمالية قدرها 8 س و18 ط، وذلك لإقامة مكتب بريد عليها بقرية الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية البنوان وذلك بالجهود الذاتية أيضا.

وفى إطار التوسع فى إقامة مدارس جديدة تم قبول التبــرع المقـــــدم بقطعــــة أرض زراعية مساحتها 12س و 7ط بما يعادل 1312.5 بحوض أبو الليف زمام قرية عياش التابعة للوحـــــدة المحليـــــة لقريــة صفط تراب لاقامة مدرسة تعليم أساسى عليها.

وناقش المجلس التنفيذي تقرير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة بشأن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/ 2022 عن الفترة السابقة.


محافظة الغربية

مجلس تنفيذى المحلة

المحلة

رئيس مدينة المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة