بوتين يحذر أوروبا من الإنجرار فى حرب مع روسيا: لن تكون فيها جهة منتصرة

وكالات

وحذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من انجرار الدول الأوروبية في حرب مع روسيا في حال انضمام أوكرانيا للناتو، وفي حال حاولت هي استعادة السيطرة على القرم بالطرق العسكرية.

ولفت بوتين إلى أن مثل هذه الحرب لن تكون فيها جهة منتصرة.

وأشار إلى أن الحديث عن انتهاك روسيا لوحدة أراضي أوكرانيا "غير صحيح"، لأن انضمام القرم إلى روسيا تم بعد إسقاط السلطة في أوكرانيا بالقوة، وكانت روسيا مضطرة لحماية سكان القرم بعد "الانقلاب" في أوكرانيا.

وأعاد بوتين إلى الأذهان أن أوكرانيا قد حاولت مرتين حسم النزاع في دونباس بطرق عسكرية.

وقال بوتين إن الرئيس ماكرون قدم بعض الأفكار للخطوات المشتركة في مجال الأمن، التي اعتبرها "ممكنة".

واستغرب الرئيس الروسي طلب واشنطن والناتو عدم نشر ردودهما على المقترحات الروسية بشأن الأمن، مشيرا إلى أن موسكو لم تخف شيئا بهذا الصدد.

وأضاف أنه سيجري اتصالا مع ماكرون مرة أخرى بعد زيارته لكييف المقررة في يوم الثلاثاء