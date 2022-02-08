بلجيكا توقف 13 شخصًا فى إطار عملية لمكافحة الإرهاب

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام بلجيكية، إن قوات الأمن اعتقتل 13 شخصا في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، وأعلنت النيابة العامة، أن التوقيف جاء في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.

من ناحية أخرى، فقد صبي يبلغ من العمر 5 سنوات حياته يوم أمس في محطة أنتويرب المركزيةـ بعد أن هرب من والدته في مطعم ماكدونالدز ، وانتهى به الأمر أن يصدمه قطار في النفق أسفل المحطة.

وبعد ظهر أمس الاثنين، صعدت أم برفقة طفليها الصغار إلى الطابق العلوي لماكدونالدز في كيسيرلي وتوجهت بسرعة إلى الحمام، حيث قال موظف أنه رأى الطفلين يخرجان ، ثم عاد أحدهما إلى المرحاض ليجد والدته ، دون أن يعرف أين ذهب الثاني.

وبسرعة، تم تفتيش المطعم من قبل الموظفين ، دون جدوى، حيث سارعت الأم إلى توسيع نطاق بحثها حول ماكدونالدز.

وتم إخطار شرطة أنتويرب بهذا الاختفاء، وتمكنت كاميرات المراقبة من إلقاء شبكة واسعة حول المحطة، لتجده في النهاية عند تقاطع De Keyserlei و Pelikaanstraat المزدحم ، متجهاً نحو محطة القطار.

وبدأت الشرطة بحثها إلى جانب زبائن Securail للعثور على الطفل ، لأن المكان كان خطيرًا لأن الطفل كان لوحده.