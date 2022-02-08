بريطانيا تدرس إرسال مقاتلات "تايفون" وسفن حربية إلى جنوب شرقى أوروبا

لندن (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أن المملكة المتحدة تدرس إمكانية، إرسال مقاتلات "تايفون" وسفن حربية إلى جنوب شرقى أوروبا "لحماية" الحلفاء فى الناتو.

وأضاف جونسون في مقال كتبه في صحيفة "التايمز" البريطانية، وفق ما نشرته اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تستعد كذلك لتعزيز كتيبة الناتو متعددة الجنسيات التي تم نشرها في إستونيا، وزيادة مساهمتها في المناورات المشتركة للوحدات من قوات الناتو، التي تقودها بريطانيا، والتي تضم عسكريين من 10 دول في شمال أوروبا.

وأشار إلى أن ذلك مرتبط بما وصفه بـ"الخطط الروسية" لشن هجوم على أوكرانيا، معرباً عن ثقته بأن الدبلوماسية يمكنها أن "تساعد في تجنب هذه الأزمة"، داعيا روسيا "لوقف التصعيد".

وأضاف أن مباعث القلق الروسية يمكن إزالتها "من خلال الحوار الصريح والمفتوح"، مشيرا إلى أن وزيري الدفاع بن والاس والخارجية ليز تروس سيتوجهان إلى موسكو قريبا.