بروتوكولات تعاون لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف للقرى الأكثر احتياجا فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب إنه في اطار اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2022 عام المجتمع المدني فإن الشركة قامت بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للأسر الأكثر احتياجا في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد السعيد أن هيئات المجتمع المدني تلعب دورا هاما في أعمال التوصيل ورفع المعاناة عن كاهل أهالى المحافظة غير القادرين على التوصيل وأن الشركة لن تتأخر في مساعدة الجمعيات الجادة والمشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضح أن الشركة قامت في عام 2021 بالتعاون مع 50 جمعية أهلية وتقديم خدمات المياه والصرف بقيمة 28 مليون جنيه، وكذلك تفعيل مشروع القرض الدوار الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لتوصيل المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

كما عقد رئيس مجلس الإدارة اجتماعا مع أعضاء لجنة الإشراف علي خطط سلامة ومأمونية المياه وذلك لمتابعة موقف تنفيذ الإجراءات الوقائية لمحطتي ديرمواس وملوي المرشحتين والتأكيد علي عقد اجتماع شهري لضمان الحفاظ علي استثمارات الدولة في مجال البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي من ناحية والحفاظ علي تقديم خدمة ذات جودة مستدامة للمواطنين.

ثم توجهت اللجنة بحضور الجهات الخارجية ( وزارة الصحة- وزارة الري- وزارة البيئة - قطاع حماية النيل - مسئولي البيئة بالمحافظة ) وأعضاء اللجنة من قطاعات الشركة المختلفة لعقد اجتماع بالفيديو كونفرس مع الدكتور محمود فؤاد مدير عام ادارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة والدكتور محمود عبد الرحمن مدير ادارة السلامة وممثلي ادارة الجودة والسلامة بالشركة القابضة ومدير عام الجودة والمطابقة بجهاز حماية المستهلك.

واتفق الحضور علي ضرورة متابعة ما يتم من إجراءات أولا بأول خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات التي تتم حاليا تحت مظلة حياة كريمة وعلاقتها باستدامة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.