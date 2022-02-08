بدء تنفيذ قانون السجن المؤبد لمرتكبى الجرائم الجنسية ضد الأطفال فى روسيا

موسكو /أ ش أ/

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين أن القانون الخاص القاضى بالسجن المؤبد لمرتكبى الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال دخل حيز التنفيذ.

وأوضح – وفق شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الناطقة بالعربية- بهذا الشأن قائلا إن "هذه العقوبة ستطال أولئك الذين أدينوا بارتكاب أعمال عنف ضد قاصرين، أو ارتكبوها ضد طفلين أو أكثر"، لافتا فى الوقت نفسه إلى وجود ثغرات كثيرة فى التشريعات، ولذلك يتوجب مواصلة العمل لاحقا بشأنها.

وأعرب المسؤول البرلمانى الروسى عن يقينه بضرورة معاقبة مرتكبى الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال بأقسى ما يمكن، حتى لو تم ارتكاب الجريمة لأول مرة.