انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والإكوادور

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أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن وزير التجارة الصيني وانج وينتاو وقَّع مع وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار الإكوادوري جوليو برادو مذكرة تفاهم لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.



وأكدت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية- أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة سيساعد في زيادة الاستفادة من إمكانات التجارة الثنائية وتعزيز التنمية المستدامة والمتنوعة للتجارة الثنائية.



يُشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، حقق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والإكوادور نتائج هائلة وسط نمو التجارة الثنائية بشكل كبير، ففي عام 2021، بلغ إجمالي قيمة التجارة الثنائية 95ر10 مليار دولار أمريكي، وكانت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للإكوادور على مدى عامين متتاليين.