المنوفية الآن.. طقس معتدل وشمس ساطعة وسماء صافية على كافة الأنحاء

قدم اليوم السابع بث مباشر حول حالة الطقس بمحافظة المنوفية، حيث شهدت محافظة المنوفية، شمس ساطعة وتحسن فى الأحوال الجوية على جميع أنحاء محافظة المنوفية، بعد موجة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة ومعظم محافظات الجمهورية الايام الماضية .

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،كشفت أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى ارتفاع طفيف أخر فىعلى كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب البلاد نهارا، وإن ظل الطقس شديد البرودة ليلا.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن القاهرة الكبرى تسجل 22 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 21 درجة مئوية، وشمال الصعيد 23 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 26 درجة مئوية.