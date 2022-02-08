اليوم السابع
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القبض على المتهم بالنصب على راغبى الالتحاق بالوظائف عبر الإنترنت

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:28 ص
القبض على المتهم بالنصب على راغبى الالتحاق بالوظائف عبر الإنترنت متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة أعمال النصب على راغبى الحصول على وظائف من خلال موقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتضرر عدد من المواطنين من قيام (أحد الأشخاص "مجهول") بتدشين العديد من الإعلانات عن وظائف شاغرة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتطبيق محادثات "واتس آب" ، ليتسنى له التحصل منهم على بيانات وصور شخصية كمصوغات للتعيين ، فضلاً عن تحويلهم مبالغ مالية له بدعوى كونها رسوم إدارية لتأدية الإختبارات المؤهلة للتعيين بتلك الوظائف بخلاف الحقيقة .
 
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) ، وقيامه بارتكاب 24 واقعة بذات الأسلوب بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المذكور وضبطه .. وعُثر بحوزته على (عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين وجود دلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامى" بمواجهته إعترف بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية.
 

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