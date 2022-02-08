اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الفرنسى يصل العاصمة الأوكرانية كييف عقب زيارته لروسيا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:34 م
الرئيس الفرنسى يصل العاصمة الأوكرانية كييف عقب زيارته لروسيا ماكرون
كييف (أ ش أ)

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أعلن السفير الفرنسى لدى أوكرانيا إتيان دى بونسينس، اليوم الثلاثاء، وصول الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الأوكرانية كييف يرافقه وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان.
 
وكتب دي بونسينس - في تغريدة له على موقع "تويتر": "يشرفنى أن أرحب في كييف بالرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وصل للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأيضا أرحب بالوزير جان إيف لودريان الذى سيلتقي بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أمامنا يوم حافل للغاية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية. 
 
تأتي زيارة ماكرون إلى أوكرانيا عقب زيارته للعاصمة الروسية موسكو حيث أجرى ماكرون محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لاستقرار الوضع وتحقيق التهدئة.
ومن المقرر أن يلتقي ماكرون اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث الأوضاع في المنطقة.

ماكرون

فرنسا

اوكرانيا

كييف

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