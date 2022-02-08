الخارجية الصينية تحتج على إقتراح صفقة مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان

بكين (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم عن احتجاج الصين على الاقتراح الخاص بعقد صفقة مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان تقدر قيمتها بمائة مليون دولار .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان " إن الصين تحتج بشدة على هذا الاجراء وتدينه بقوة " .

وأضاف المتحدث قائلا فى تصريحات صحفية " يتعين على الولايات المتحدة أن تسحب هذا الاقتراح فورا " .

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن الصين ستتخذ إجراءات ضرورية وفعالة لحماية سيادتها وضمان أمنها .

يذكر أن هذا التطور يأتى فى الوقت الذى تتزايد فيه حدة التوتر بين الصين وتايوان ، وأن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة كانت قد تدهورت أيضا بسبب القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والتجارة ووباء فيروس كورونا .