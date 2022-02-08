اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:49 م
أكرم القصاص
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الخارجية الصينية تحتج على إقتراح صفقة مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:14 م
الخارجية الصينية تحتج على إقتراح صفقة مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان تشاو ليجيان
بكين (أ ش أ)

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أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم عن احتجاج الصين على الاقتراح الخاص بعقد صفقة مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان تقدر قيمتها بمائة مليون دولار . 
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان " إن الصين تحتج بشدة على هذا الاجراء وتدينه بقوة " . 
 
وأضاف المتحدث قائلا فى تصريحات صحفية " يتعين على الولايات المتحدة أن تسحب هذا الاقتراح فورا " . 
 
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن الصين ستتخذ إجراءات ضرورية وفعالة لحماية سيادتها وضمان أمنها . 
 
يذكر أن هذا التطور يأتى فى الوقت الذى تتزايد فيه حدة التوتر بين الصين وتايوان ، وأن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة كانت قد تدهورت أيضا بسبب القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والتجارة ووباء فيروس كورونا .

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