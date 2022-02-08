الجيزة تضبط مصنع لتعبئة وتكرير زيوت الطهى المستخدمة وبيعها للمواطنين.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام من ضبط مصنع يُدار بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية يقوم بجمع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تعبئتها مرة أخري وبيعها للمستهلك بعد تكريرها واضافه بعض المواد عليها او استخدامها لصناعه بعض المنتجات الغذائية الاخري .

وقد تم تحرير المحضر للمنشاة التي تقع بالقطعه 237 ح بحدائق الاهرام كما تم غلق وتشميع المنشأة وذلك بمتابعه من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام وشرطه المرافق و إدارة التموين ولجنة صحة وسلامة الغذاء بإدارة الطب البيطري وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الاسواق و ضبط المحال و المنشات التجارية المخالفه حفاظاً علي سلامه المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين .