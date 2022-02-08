اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 04:39 م
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الجيزة تزيل مخالفات بناء بشوارع المطبعة وحمزة الأبحر و6أكتوبر ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:18 م
الجيزة تزيل مخالفات بناء بشوارع المطبعة وحمزة الأبحر و6أكتوبر ببولاق الدكرور إزالة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة مجهودات ضبط مخالفات البناء وإزالتها لتحقيق الإنضباط في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن.
 
وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور بتنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء شملت إزالة حوائط مخالفه بشارع عبدالخالق عفيفي المتفرع من 6 أكتوبر.
 
كما تم إزالة مخالفات بناء لمنشأت بدون ترخيص بشوارع المطبعة وحمزة الأبحر بمنطقة صفط اللبن حرم الطريق الدائري وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.
 

بولاق الدكرور

الجيزة

مخالفات البناء

المباني المخالفة

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