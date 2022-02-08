"التعاون الخليجى" والولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون السياسي والدفاعي

أ ش أ

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض مارتينا سترونج "الشراكة الاستراتيجية" بين المجلس والولايات المتحدة وتعزيز التعاون السياسي والدفاعي والاقتصادي بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين ناقشا - خلال اللقاء، والذي جرى بحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط يائيل لامبرت - مستجدات سير العمل في تنفيذ "الشراكة الإستراتيجية" بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين في الملفات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية، ومفاوضات الملف النووي، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كما تناول البحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها الجانبان بالمنطقة والعالم.