البيت الأبيض: لا توجد مفاوضات أوروبية سرية مع روسيا

كتب أحمد عرفة

قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه لا توجد مفاوضات أوروبية سرية مع روسيا ونحن على اطلاع وتنسيق تام مع شركائنا الأوروبيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه فى حال حدث اجتياح روسى لأوكرانيا لن يكون هناك شيء اسمه نورد ستريم 2.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصل مع ماكرون مرتين خلال الأسبوع الماضي بشأن أوكرانيا وسيتواصل معه مرة أخرى قريبا.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن بلاده لديها رؤية مشتركة مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بشأن التهديدات الحالية لأمن أوكرانيا.

ورحب الرئيس الأوكرانى - فى بداية مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيسين نقلته قناة (فرانس 24) الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - بنظيره الفرنسي، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس دولة فرنسى منذ 24 عامًا.

وأكد زيلينسكى أن البلدين طورا علاقاتهما على أصعدة مختلفة خاصة فى مجال الأمن، لافتًا إلى دور فرنسا الهام الذى لعبته فى صيغة نورماندى وثمن الموقف الفرنسى وموقف الرئيس إيمانويل ماكرون، فى الكفاح من أجل السلام بأوكرانيا.