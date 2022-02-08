البرلمان العراقى: مرحلة الإصلاح بدأت ولن تنتهى إلا بإزاحة الفاسدين من مفاصل الدولة

وأكد الزاملي خلال استقباله رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين حضير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن هيئة رئاسة مجلس النواب وكذلك اللجان النيابية المزمع تشكيلها بعد فترة، ستراقب وبدقة كل التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة، مطالبا بمضاعفة الجهود والتنسيق بين مجلس النواب والجهات الرقابية للتدقيق في عمل مؤسسات الدولة والكشف عن مواطن الفساد .

ودعا إلى استمرار وفاعلية ديوان الرقابة في كشف ملفات الفساد الإداري والمالي، والحفاظ على المال العام"، مؤكدا أن "عمل ديوان الرقابة المالية يجب أن يعتمد على الاستقلالية التامة، بعيداً عن التأثيرات الخارجية والشخصية والحزبية، وأن مرحلة الإصلاح بدأت ولن تنتهي إلا بإزاحة الفاسدين من مفاصل الدولة".