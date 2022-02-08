البابا تواضروس يستقبل الرئيس العام للرهبنة الفرنسيسكانية بالمقر الباباوى

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوي بالقاهرة الأب ماسيمو فوساريلي الرئيس العام للرهبنة الفرنسيسكانية فى العالم الذى يزور مصر حاليا.

ودار الحوار أثناء اللقاء حول تاريخ الرهبنة القبطية والأديرة وانتشارها فى كل العالم وأيضًا عن نشأة الرهبنة الفرنسيسكانية في مصر والعالم.

وحضر اللقاء الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر ووفد من الرهبان الفرنسيسكانيين، وفي نهاية اللقاء أهدى قداسة البابا للوفد الفرنسيسكاني أيقونة العائلة المقدسة مع بعض الكتب الرهبانية.

وفى سياق متصل، أستقبل قداسته رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة، وهن تاماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم، وتاماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وتاماف تكلا رئيس دير مارجرجس بمصر القديمة، وتاماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، وتاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية.

وكانت لقداسته جلسة أبوية معهن، قدمن خلالها التهنئة لقداسته بالأعياد، واطمأن قداسة البابا منهن على أحوال أديرتهن.



البابا تواضروس الثانى مع الأباء الفرنسيسكان