اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يستقبل الرئيس العام للرهبنة الفرنسيسكانية بالمقر الباباوى

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:04 ص
البابا تواضروس يستقبل الرئيس العام للرهبنة الفرنسيسكانية بالمقر الباباوى البابا تواضروس الثانى مع الأباء الفرنسيسكان
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوي بالقاهرة الأب ماسيمو فوساريلي الرئيس العام للرهبنة الفرنسيسكانية فى العالم الذى يزور مصر حاليا.

ودار الحوار أثناء اللقاء حول تاريخ الرهبنة القبطية والأديرة وانتشارها فى كل العالم وأيضًا عن نشأة الرهبنة الفرنسيسكانية في مصر والعالم.

وحضر اللقاء  الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر ووفد من الرهبان الفرنسيسكانيين، وفي نهاية اللقاء أهدى قداسة البابا للوفد الفرنسيسكاني أيقونة العائلة المقدسة مع بعض الكتب الرهبانية.

وفى سياق متصل، أستقبل قداسته رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة، وهن تاماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم، وتاماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وتاماف تكلا رئيس دير مارجرجس بمصر القديمة، وتاماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، وتاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية.

وكانت لقداسته جلسة أبوية معهن، قدمن خلالها التهنئة لقداسته بالأعياد، واطمأن قداسة البابا منهن على أحوال أديرتهن.

البابا تواضروس الثانى مع الأباء الفرنسيسكان
البابا تواضروس الثانى مع الأباء الفرنسيسكان

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الاباء الفرنسيسكان

المقر الباباوى

الفرنسيسكان

البابا تواضروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى يستقبل الأنبا باخوم ووفدًا من كهنة أسوان

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 09:36 ص

البابا تواضروس الثانى يستقبل رئيسات أديرة الراهبات فى المقر الباباوى

الأحد، 06 فبراير 2022 07:36 م

البابا تواضروس يستقبل السفيرة المصرية الجديدة بالكاميرون فى المقر الباباوى

الأحد، 06 فبراير 2022 04:30 م

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء ومريم المصرية بمشروع أهالينا 2 فى السلام

السبت، 05 فبراير 2022 11:36 ص

البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف إيبارشية سيناء الشمالية

الخميس، 03 فبراير 2022 10:46 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة