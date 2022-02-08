"الانتخابات الفلسطينية": فتح باب الترشح للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية 2021

وأكدت اللجنة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الترشح يتم من خلال قوائم انتخابية ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، ويحق للأحزاب السياسية أو الائتلافات أو المجموعات تشكيل قوائم انتخابية بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية، مشيرة إلى ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي حددها قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.

وقالت إن بإمكان المواطنين الحصول على طلب تسجيل وترشح القوائم الانتخابية من مقرات ومكاتب لجنة الانتخابات في محافظات الضفة الغربية أو من خلال موقعها الإلكتروني (www.elections.ps)، وتقدم الطلبات مرفقاً بالوثائق اللازمة، بواسطة ممثل القائمة الانتخابية إلى مكتب اللجنة في المحافظة التي تتبع له الهيئة المحلية التي ترغب القائمة بالترشح لمجلسها، لافتة إلى أنه- بموجب القانون- يشترط على القوائم الالتزام بمجموعة من الضوابط.

يذكر أن الانتخابات المحلية الحالية تُجرى وفقاً لنفس القانون والآليات التي جرت بموجبها الانتخابات المحلية في الأعوام 2012 و2017، و2021 "المرحلة الأولى"، وضمن نظام التمثيل النسبي (القوائم)، حيث لم يُجرى أي تغيير على القانون، أما المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم السبت 26 مارس المقبل، ستجرى في 102 هيئة محلية بالضفة الغربية، ويبلغ عدد المؤهلين للاقتراع فيها 787 ألف ناخب وناخبة، وفقاً لسجل الناخبين النهائي.