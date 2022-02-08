الآن.. استخراج وثائق الأحوال المدنية بنفس اللحظة ببصمة الوجه (صور)

كتب محمود عبد الراضي

في تطور سريع واستخدام للتكنولوجيا الحديثة، وتقدم خدمات أفضل للمواطنين، أتاح قطاع الأحوال المدنية، ماكينة إصدار وثائق الأحوال المدنية بالهوية البايومترية "بصمة أو صورة"حيث يستطيع المواطن السداد النقدي من خلالها دون تدخل العنصر البشرى.

وحرصت وزارة الداخلية على تطوير 150 مقرا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 310 مقارً، وتطوير 44 مقرا للجوازات والهجرة، و15 مقرا لتصاريح العمل، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتوجه الأحوال المدنية مراكز نموذجية متحركة لاستخراج البطاقات والأوراق بالمجان للعاملين بالمشروعات القومية مثل "العاصمة الإدارية وشرق التفريعة ومدينة العاملين الجديدة"، وغيرها.

يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.



استخراج شهادة ميلاد



الأحوال المدنية



تطوير ماكينات الأحوال المدنية



ماكينات الأحوال المدنية