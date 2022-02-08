اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:40 م
أكرم القصاص
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ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"..

استلام 8 وحدات صحية بعد رفع كفاءتها بمركز دار السلام سوهاج

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:39 م
استلام 8 وحدات صحية بعد رفع كفاءتها بمركز دار السلام سوهاج وحدة صحة
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج عن استلام مديرية الشئون الصحية لعدد 3 وحدات صحية بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءتها، ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، ليصبح إجمالي الوحدات الصحية التي تم الانتهاء منها واستلامها بمركز دار السلام 8 وحدات صحية حتى الآن .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الوحدات الصحية التي تم استلامها بقرى " عزبة رضوان، و صديق المنشاوي، وهاشم عسيرى "، مشيرة إلى استلام 5 وحدات صحية آخري، تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "  حياة كريمة " بقرى " القوصة، وأحمد علي، ونجوع مازن، وأولاد خلف، وعزبة رضوان، و البنداري "

 


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