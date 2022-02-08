ارتفاع حرارة يعقبه انخفاض.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 8 فبراير، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يعقبه انخفاض فى الحرارة.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 فبراير

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 9 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 08 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 06 درجة

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 06 درجة

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 08 درجة