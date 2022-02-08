إيقاف مشرف فنى بالإدارة الهندسية بأبو حماد عن العمل بسبب الإهمال بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 1801 لسنه 2022 بوقف أ. ح. م - مشرف فني بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة أبوحماد - أولى هندسية مساعدة عن العمل إحتياطياً لمده ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مده الوقف، وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

وشدد غراب على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، موضحًا أنه جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 م بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى مذكرة إدارة الشؤون الهندسية بالمحافظة بشأن طلب إحالة المختصين بالإدارة الهندسية بأبو حماد للتحقيق لوجود مخالفات بالعقار الخاص بأحد المواطنين وعدم إتخاذ إجراءات بشأنها وعلى مأمورية التحقيق رقم 53 لسنة 2022.