اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:48 م
أكرم القصاص
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إيقاف أعمال إنشائية حاجبة لرؤية البحر بأحد الأندية بكورنيش الإسكندرية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:08 م
إيقاف أعمال إنشائية حاجبة لرؤية البحر بأحد الأندية بكورنيش الإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الإنشآت المخالفة والتى تحجب رؤية البحر، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمنع أي مخالفات أو أعمال بناء بطريق الكورنيش والتي تحجب رؤية البحر أمام المواطنين.

وشن حي شرق برئاسة محارب هيلع وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع وإدارة المشروعات والورش بالمحافظة حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال إنشائية بدون ترخيص في أحد الأندية على طريق الكورنيش حاجبة لرؤية البحر، حيث تم إزالة جميع المخالفات والتحفظ عليها وإيداعها بديوان عام المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد الشريف، ضرورة قيام المختصين بجولات مفاجئة لأزالة أي أعمال إنشائية غير مرخصة، وعدم السماح بتواجد أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها حجب رؤية البحر أمام المواطنين.

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