إزالة 55 حالة تعديات ضمن الموجه الـ 19 بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

واصلت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان، سلسلة أنشطتها وجهودها المتمثلة فى إزالة التعديات ضمن الموجه الـ 19 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل لإضفاء الشكل الحضارى والجمالى.



وفى هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بناء وزراعية ورى بإجمالى 52 قرار بمساحة 41 ألف م2 ، وذلك داخل نطاق مدن وقرى البصيلية والقنان والحاجر والرمادى ، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى بمساحة 100 م2 بمنطقة التجاريين خلف الرضوانية مع مصادرة المواد والمعدات المستخدمة في التعدى.



كما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 150 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى ، وهو الذى توازى مع القيام بإستكمال جهود تهذيب الأشجار المتاخمة لأعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، مع تنفيذ أعمال النظافة ورش الشوارع وذلك بالمدخل الشمالى للمدينة.



فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة الفورية لحالة تعدى بطريق أسوان / القاهرة الزراعى الشرقى وذلك بمنطقة وسط المدينة ، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرديسية بتنفيذ أعمال الكنس والجرد ورفع الأتربة وغسيل البلدورات والأرصفة ضمن جهود النظافة العامة بمختلف أنحاء المدينة.



وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأعمال التسليك والتطهير لبيارات الصرف الصحى بشارع 11 بمنطقة السيل الريفى وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق السيولة المطلوبة بكافة الخطوط والشبكات والقضاء على أى طفح أو كسورات محتملة بها .

