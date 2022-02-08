أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022.. وعيار 18يسجل 684 جنيها

كتب – إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، وذلك عقب تحرك الأسعار بحوالي 3 جنيهات، في ظل صعود سعر اونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1820 دولار الآن، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 798 جنيها للجرام مقابل 795 جنيها للجرام أمس.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18: 684 جنيها.



عيار 21: 798 جنيها.



عيار 24: 912 جنيها.



الأوقية: 1820 دولارا.

أسعار الذهب تشهد طلبا مرتفعا في ظل المخاوف المتعلقة بروسيا وأوكرانيا، والتي أبقت المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا قرب أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية المهمة للجدول الزمني لتقليل إجراءات التحفيز لدى المجلس الاحتياطي الفدرالي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1819.71 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير أمس الاثنين، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1820.40 دولار.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم والمخاطر السياسية، لكن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.