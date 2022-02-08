أزمة فى مدرسة بريطانية بسبب "صلاة جماعة" .. "ديلي ميل" تكشف التفاصيل

أرغم صبي مسلم علي ترك الصلاة رفقة زملاءه في مدرسة بريطانية بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" الثلاثاء ، مشيرة إلى أنه كان يؤدي صلاته في ملعب المدرسة بسبب إغلاق الغرفة المخصصة للعبادة.
وقال الصبي ظاهر الطراونة 12 سنة ، للصحيفة البريطانية : شرعت وأصدقائي المسلمين في الصلاة بأحد أركان الملعب بمدرسة أكاديمية أرك سوان، إلا أن أحد العمال صاح في وجهنا وقال بقوة "توقفوا فورا" ، بزعم أن ذلك يخالف قواعد المدرسة.
وفقا لصحيفة دايلي ميل البريطانية، تقدم والدا الصبي بشكوى رسمية وقالا إن الطفل البالغ من العمر 12 عامًا قد ترك مرعوبًا من هذا الموقف وأنهما يفكران في إزالته من المدرسة.
وبينما كان الطلاب الآخرون يفرون من الملعب ، واصل ظاهر الصلاة، وقال أن الموظف أمسكه في هذه المرحلة من خصره وأزال السترة التي كان يستخدمها كسجادة للصلاة.
وأُعيد ظاهر إلى المنزل في فترة ما بعد الظهر ويقول إنه أُجبر على التوقيع على بيان يقول إنه لا يعكس ما حدث.
ويقول ظاهر إنه ذهب للصلاة في الملعب لأن غرفة الصلاة بالمدرسة كانت مغلقة بسبب رحلة مدرسية ومُنع هو وأصدقاؤه من الوصول إلى المكتبة.
بدوره، قال محمد طراونة والد الصبي: "اتصلت بنا المعلمة المعنية في وقت لاحق من ذلك اليوم وشرحت لنا أنها مسلمة ولا ينبغي أن يصلي ظاهر هناك.. نحن نحاول تعليم أطفالنا أن يكون لديهم معتقدات معينة ويجب ألا يكون الأمر متروك لأي فرد من الموظفين لمحاولة إيقافهم".
وأضاف: "أفهم أن الأطفال الآخرين هربوا لأنهم كانوا خائفين من صراخ هذا الموظف.. يعلم ظاهر أن لا يقطع صلاته إلا إذا كان هناك شيء طارئ لذا فإن هذا العضو من الموظفين يقاطع ذلك ثم يشرع في التعامل مع ابني بخشونة ، فهذا أمر غير مقبول"
وأضاف محمد الطراونة أن الأسرة تدرس الآن إخراج ابنها من المدرسة لأنهم يعتقدون أنه "يتعرض للتمييز بسبب دينه".
وتمت دعوة والدي ظاهر إلى المدرسة لأنهما طلبا مشاهدة لقطات كاميرا المراقبة للحادث ، لكن عند وصولهما قالوا إن هذا الطلب رُفض بعد ذلك.
وقالت إليزابيث زنايدر ، صديقة العائلة التي حضرت الاجتماع أيضًا : "أول ما قاله مدير المدرسة أن صلاة ظاهر تحدى، وأنهم يفكرون في استبعاده، وأنهم لا يسمحون بأي وقت للصلا.. لا معنى لذلك لأن لديهم غرفة للصلاة، وثلاثة أرباع طلاب المدرسة مسلمون وهو مطلب قانوني لتكون قادرا على ممارسة دينك بحرية".
وأكدت المدرسة أن تحقيقًا رسميًا جار الآن، وقال ماثيو نويبرجر ، مدير أكاديمية آرك سوان: "لقد حققنا في الحادث عندما تم لفت انتباهنا إليه بما في ذلك مراجعة جميع الأدلة المتاحة وإجراء مقابلات مع جميع المعنيين".
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