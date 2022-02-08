أزمة فى مدرسة بريطانية بسبب "صلاة جماعة" .. "ديلي ميل" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أرغم صبي مسلم علي ترك الصلاة رفقة زملاءه في مدرسة بريطانية بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" الثلاثاء ، مشيرة إلى أنه كان يؤدي صلاته في ملعب المدرسة بسبب إغلاق الغرفة المخصصة للعبادة.

وقال الصبي ظاهر الطراونة 12 سنة ، للصحيفة البريطانية : شرعت وأصدقائي المسلمين في الصلاة بأحد أركان الملعب بمدرسة أكاديمية أرك سوان، إلا أن أحد العمال صاح في وجهنا وقال بقوة "توقفوا فورا" ، بزعم أن ذلك يخالف قواعد المدرسة.

وفقا لصحيفة دايلي ميل البريطانية، تقدم والدا الصبي بشكوى رسمية وقالا إن الطفل ‏البالغ من العمر 12 عامًا قد ترك مرعوبًا من هذا الموقف وأنهما يفكران في إزالته من المدرسة.‏

وبينما كان الطلاب الآخرون يفرون من الملعب ، واصل ظاهر الصلاة، وقال أن الموظف ‏أمسكه في هذه المرحلة من خصره وأزال السترة التي كان يستخدمها كسجادة للصلاة.‏

وأُعيد ظاهر إلى المنزل في فترة ما بعد الظهر ويقول إنه أُجبر على التوقيع على بيان يقول ‏إنه لا يعكس ما حدث.‏

ويقول ظاهر إنه ذهب للصلاة في الملعب لأن غرفة الصلاة بالمدرسة كانت مغلقة بسبب ‏رحلة مدرسية ومُنع هو وأصدقاؤه من الوصول إلى المكتبة.‏

بدوره، قال محمد طراونة والد الصبي: "اتصلت بنا المعلمة المعنية في وقت لاحق من ذلك اليوم ‏وشرحت لنا أنها مسلمة ولا ينبغي أن يصلي ظاهر هناك.. نحن نحاول تعليم أطفالنا أن ‏يكون لديهم معتقدات معينة ويجب ألا يكون الأمر متروك لأي فرد من الموظفين ‏لمحاولة إيقافهم"‏.

وأضاف: "أفهم أن الأطفال الآخرين هربوا لأنهم كانوا خائفين من صراخ هذا الموظف.. ‏يعلم ظاهر أن لا يقطع صلاته إلا إذا كان هناك شيء طارئ لذا فإن هذا العضو من ‏الموظفين يقاطع ذلك ثم يشرع في التعامل مع ابني بخشونة ، فهذا أمر غير مقبول"‏

وأضاف محمد الطراونة أن الأسرة تدرس الآن إخراج ابنها من المدرسة لأنهم يعتقدون ‏أنه "يتعرض للتمييز بسبب دينه"‏.

وتمت دعوة والدي ظاهر إلى المدرسة لأنهما طلبا مشاهدة لقطات كاميرا المراقبة للحادث ‏، لكن عند وصولهما قالوا إن هذا الطلب رُفض بعد ذلك.‏

وقالت إليزابيث زنايدر ، صديقة العائلة التي حضرت الاجتماع أيضًا : "أول ما قاله مدير المدرسة أن صلاة ظاهر تحدى، وأنهم يفكرون في استبعاده، ‏وأنهم لا يسمحون بأي وقت للصلا.. لا معنى لذلك لأن لديهم غرفة للصلاة، وثلاثة ‏أرباع طلاب المدرسة مسلمون وهو مطلب قانوني لتكون قادرا على ممارسة دينك ‏بحرية"‏.

وأكدت المدرسة أن تحقيقًا رسميًا جار الآن، وقال ماثيو نويبرجر ، مدير أكاديمية آرك ‏سوان: "لقد حققنا في الحادث عندما تم لفت انتباهنا إليه بما في ذلك مراجعة جميع ‏الأدلة المتاحة وإجراء مقابلات مع جميع المعنيين".