آثار عين شمس تعلن انتهاء رصد نتائج الدراسات العليا فى الفصل الدراسى الأول

كتب محمود راغب

أعلنت كلية الآثار ب جامعة عين شمس الانتهاء من رصد نتيجة الدراسات العليا بالكلية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 وإعلانها إلكترونيا على الموقع الإلكترونى للجامعة على برنامج UMS بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات ويمكن للطالب التعرف على نتيجته من خلال الموقع التالى:

https://ums.asu.edu.eg/App?redirectUrl=https%3A%2F%2Fums.asu.edu.eg%2F

كما أعلنت النتائج للبرامج التالية: ماجستير الآثار المصرية القديمة - ماجستير دراسات بردية ونقوش ارامية- ماجستير اثار يونانية ورومانية-ماجستير الدراسات البردية والنقوش اليونانية واللاتينية- ماجستير الآثار الإسلامية - ماجستير الدراسات البردية والنقوش العربية- ماجستير علوم الآثار والحفائر- ماجستير إدارة المتاحف والمواقع الأثرية هذا إلى جانب شهادات الدبلوم فى: الآثار المصرية القديمة- علوم الآثار والحفائر- ادارة المتاحف والمواقع الأثرية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح الدماطى عميد كلية الآثار والدكتور أحمد الشوكى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.