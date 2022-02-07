7 أفراد عسكريين يتعرضون لانهيار جليدى شمال شرقى الهند

نيودلهى (أ ش أ)

تعرض 7 أفراد من الجيش الهندى لحادث جراء انهيار جليدى بمنطقة "كامينج" المرتفعة بولاية أروناتشال براديش شمال شرقى الهند.

وأفادت مصادر عسكرية رسمية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الاثنين، بأنه يجري تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ للعثور على الأفراد الذين كانوا جزءًا من فريق يؤدي دورية بالمنطقة.

وأشار مسئول العلاقات العامة لوزارة الدفاع بولاية /تيزبور/ شمال شرقي البلاد، كولونيل هارش فاردان باندي، إلى أنه تم نقل فرق متخصصة إلى المنطقة جوًا للمساعدة في عمليات الإنقاذ، موضحًا أن المنطقة قد شهدت طقسًا عاصفًا مع تساقط كثيف للجليد منذ الأيام القليلة الماضية.