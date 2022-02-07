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وفاة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن والرئيس أبو مازن ينعيه

الإثنين، 07 فبراير 2022 07:23 م
وفاة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن والرئيس أبو مازن ينعيه جمال محيسن
كتب : أحمد جمعة

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نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى أبناء الشعب الفلسطينى وأحرار العالم، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، الذى انتقل إلى جوار ربه، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 73 عاما.

 

وأثنى الرئيس الفلسطينى – بحسب وكالة الأنباء الرسمية - على مناقب المناضل الوطنى الكبير، ومسيرته النضالية المشرفة، وعطائه وعمله القيادى فى صفوف الثورة الفلسطينية، وفى مجالات العمل النقابى، وهو الذى أفنى حياته فى الدفاع عن حقوق شعبه ووطنه على طريق الحرية والاستقلال.

 

وقال أبو مازن، إن الراحل محيسن قضى عمره مناضلا صلبا مدافعا عن قضايا وطنه وشعبه.

 

وأعرب الرئيس الفلسطينى عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ورفاق دربه بالنضال أبناء حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية ولأبناء شعبنا كافة وأحرار العالم، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أصدر قرارا بمنح القائد الوطنى الكبير جمال محيسن "النجمة الكبرى" من وسام القدس، تقديرا لدوره الوطنى ومسيرته النضالية المشرفة، وتثمينا لعطائه وعمله القيادى فى صفوف الثورة الفلسطينية.


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