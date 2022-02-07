وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع رئيس حكومة الكونغو تطورات الأوضاع بالمنطقة

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمقر "إكسبو 2020 دبي"، مع رئيس وزراء الكونغو أناتول كولينيه ماكوسو، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع بالمنطقة.

واستعرض الجانبان - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - مشاركة الكونغو في "إكسبو 2020 دبي" ودور هذا الحدث العالمي البارز في ايجاد فرص واعدة للتعاون والشراكة بين كافة الدول المشاركة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد ماكوسو المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع الإمارات في مختلف المجالات.