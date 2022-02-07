وزراء خارجية النمسا وسلوفاكيا والتشيك يزورون أوكرانيا

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يقوم وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، اليوم الاثنين، مع نظرائه من سلوفاكيا إيفان كوركوك وجمهورية التشيك يان ليبافسكي، بزيارة المنطقة المتنازع عليها في شرق أوكرانيا والعاصمة كييف، تستمر يومين.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان "إنه من المقرر أن يعقد الوزراء الثلاثة عدة اجتماعات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية دميترو كوليبا من أجل إرسال إشارة قوية لتضامن وسط أوروبا مع الحكومة في ظل تصاعد التوترات الحالية في أزمة أوكرانيا".

وقال وزير خارجية النمسا "إنه حتى لو كانت النمسا دولة محايدة من الناحية العسكرية، فنحن لسنا محايدين تجاه العنف.. وعندما يتعلق الأمر بوحدة أراضي دولة ذات سيادة فلن نظل صامتين أبدًا، ولكننا ندافع عنها دائمًا".