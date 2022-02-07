نائب محافظ الإسكندرية تتفقد معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية لـ"حياة كريمة"

الإسكندرية جاكلين منير

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وذلك بحضور اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب ،وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الثغر،

وخلال الجولة؛ ثمنت عازر الجهود التي يبذلها جميع القائمين على تنفيذ مشروعات المبادرة، مؤكدة أنه جاري تكثيف جميع الجهود لتحقيق نسب إنجاز عالية والانتهاء من جميع الأعمال في وقتها المحدد. وأشارت إلى أنه من المقرر الإنتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها في 30/ 6/ 2022.

من الجدير بالذكر أن تنفيذ مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب تأتي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى. حيث تشمل مدينة برج العرب لتطوير مركز برج العرب و3 قرى أم و46 قرية تابع، بتكلفة 3 مليار جنيه، ويستفاد منها 130 ألف نسمة.