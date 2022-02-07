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"مياه القليوبية": تصنيع أغطية البلاعات من الخرسانة بدلا من الزهر لمواجهة سرقتها

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:03 م
"مياه القليوبية": تصنيع أغطية البلاعات من الخرسانة بدلا من الزهر لمواجهة سرقتها تصنيع أغطية بالوعات الصرف من الخرسانة المسلحة
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ورشة تصنيع أغطية الصرف الصحي من الخرسانة المسلحة بمحطة رفع ميت حلفا الرئيسية بفرع غرب شبرا الخيمة، حيث أكد علي أن تصنيع أغطية غرف الصرف الصحي من الخرسانة المسلحة لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية المطابق التى انتشرت بصورة كبيرة.

وأوضح، أن الشركة لجأت لتغيير خامات التصنيع لتقليل التكلفة وللحد من السرقة، والتصنيع الذاتى، مشيرا إلى أن الشركة استبدلت خامات الزهر بالخرسانة المسلحة فى صناعة الأغطية لتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح، موضحا أن تكلفة الغطاء الخرسانى يصل لـ20% من تكلفة الغطاء الحديد.

وقام فريق ورش الصيانة بفرع غرب شبرا الخيمة بالاعتماد على القدرات الذاتية للعاملين فى انتاجها وأثبتت الأغطية الجديدة نجاحها وجارى تطويرها باستمرار للوصول لأفضل النتائج، لحماية المواطنين أولاً .

وأضاف مجاهد، أن سرقة الأغطية لها عدة مخاطر منها تهديد أرواح المواطنين واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتلويث البيئة والتسبب فى خسائر مادية للشركة، وكان لابد من التفكير فى البديل الآمن، من خلال صناعة الأغطية من الخرسانة المسلحة.

كما تفقد رئيس شركة مياه القليوبية، أعمال التطهير والصيانة داخل محطة الرفع الرئيسية بميت حلفا وشدد علي ضرورة دورية أعمال التطهير والصيانة خاصة بعد موجة سقوط الأمطار.

تصنيع أغطية البالوعات بالخرسانة

تصنيع أغطية البالوعات بالخرسانة

 

تصنيع اغطية بالوعات الصرف الصحى
تصنيع اغطية بالوعات الصرف الصحى

 

جانب من التصنيع
جانب من التصنيع

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جانب من جولة المهندس مصطفى مجاهد
جانب من جولة المهندس مصطفى مجاهد

 

خلال تصنيع الأغطية
خلال تصنيع الأغطية

 

رئيس شركة المياه خلال الجولة
رئيس شركة المياه خلال الجولة

 

متابعة تصنيع اغطية البالوعات
متابعة تصنيع اغطية البالوعات

 


اخبار القليوبية

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الزهر

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