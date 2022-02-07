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مصرع شخصين وإصابة إثنين آخرين بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالخانكة

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:03 ص
مصرع شخصين وإصابة إثنين آخرين بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالخانكة حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شخصين مصرعهما، وأصيب إثنين أخرين في تصادم سيارة ميكروباص على طريق شبين القناطر – كفر حمزة وإنقلابها في ارض زراعية مجاورة للطريق عدة مرات بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، جري نقل الجثتان والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتان والإستعلام عن حالة المصابين.

تلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبين القناطر – كفر حمزة وووجود متوفيان ومصابان.

جري إخطار اللواء محمد العناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وانتقلت قوة أمنية وتبين انقلاب سيارة ميكرباص بعد اصطدامها بعامود إنارة على الطريق ثم انقلبت بأرض زراعية، وأسفر الحادث عن مصرع كلا من "خالد م ح"، 30 سنة، و"أحمد ي ن"، 21 سنة، وأصيب كلا من "عمرو ن ع"، 22 سنة، عامل، و"جمعة ص ج"، 32 سنة، مدرس، وتم التحفظ على الجثتان بثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق فصرحت بدفن الجثتان.


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امن القليوبية

الخانكة

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إصابة شخصين

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