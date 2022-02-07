اليوم السابع
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مصرع زوجين اختناقًا بسبب الدفاية الكهربائية فى الفيوم

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:16 ص
مصرع زوجين اختناقًا بسبب الدفاية الكهربائية فى الفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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لقى زوجان مصرعهما اليوم الأحد، اختناقًا داخل منزلهما بمركز طامية بالفيوم، بسبب الدفاية الكهربائية وتم نقل المصابين لمستشفى طامية العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغًا يُفيد بورود إشارة تُفيد بمصرع شخصين داخل منزلهما اختناقًا بسبب الدفاية الكهربائية.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف، وتبينّ مصرع، علي آ ع ، 42 سنة، وبسمة ر ر، 22 سنة، من مركز طامية بالفيوم، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت تحت تصرف النيابة العامة، والتي سوف تُصرح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.


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