محافظ المنوفية يلتقى أسرتين تعانى أطفالهم من ضمور بالمخ ومرض الطفل الشمعى

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم الإثنين، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأسرتين يعانى أطفالهم من ضمور بالمخ ومرض الطفل الشمعى " الكولوديون بيبى" وليس لديهم مصدر ثابت للدخل ويعانون من ظروف صحية واجتماعية صعبة، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر استحقاقاً لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، بحضور النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب.

ووافق محافظ المنوفية على صرف مساعدات مالية عاجلة لتلك الأسر تعينهم على تلبية متطلبات حياتهم ونفقات علاج أطفالهم، فضلا عن تسليمهم مساعدات عينية وألحفة فايبر، هذا وقد كلف إدارة العلاقات العامة بنقلهم إلى مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف لتقديم الفحوصات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لذويهم، وأعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من اهتمام وتقدير من محافظ المنوفية ورعايته للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل المباشر مع الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة، ولا سيما الحالات المرضية منها لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.



