لماذا يطلب الطبيب عينة الدم من الشرايين؟

كتبت فاطمة خليل

العصا الشريانية هي عبارة عن جمع الدم من الشريان لفحصه في المختبر، وعادة ما يتم سحب الدم من شريان في الرسغ أو الكوع أو الفخذ أو أي موقع آخر، و إذا تم سحب الدم من الرسغ، فعادة ما يقوم مقدم الرعاية الصحية بفحص النبض أولاً هذا للتأكد من تدفق الدم إلى اليد من الشرايين الرئيسية في الساعد، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب طلب الطبيب عينة الدم من الشرايين، وفقاً لموقع ucsfhealth.

كيف يتم إجراء اختبار العصا الشريانية



يتم الإجراء على النحو التالي:

-يتم تنظيف المنطقة بالمطهر.

-يتم إدخال إبرة يمكن حقن أو تطبيق كمية صغيرة من المخدر قبل إدخال الإبرة.

-يتدفق الدم في حقنة تجميع خاصة.

-تُزال الإبرة بعد جمع كمية كافية من الدم.

-يتم الضغط على موقع البزل لمدة 5 إلى 10 دقائق لوقف النزيف سيتم فحص الموقع خلال هذا الوقت للتأكد من توقف النزيف.

كيف ستشعر خلال الاختبار



قد يكون ثقب الشريان أكثر إزعاجًا من ثقب الوريد وذلك لأن الشرايين أعمق من الأوردة تحتوي الشرايين أيضًا على جدران أكثر سمكًا ولديها المزيد من الأعصاب.

عند إدخال الإبرة ، قد يكون هناك بعض الانزعاج أو الألم. بعد ذلك ، قد يكون هناك بعض الخفقان.

لماذا يتم إجراء الاختبار



ينقل الدم الأكسجين والمغذيات ومنتجات النفايات والمواد الأخرى داخل الجسم.

يساعد الدم أيضًا في التحكم في درجة حرارة الجسم والسوائل وتوازن المواد الكيميائية.

يتكون الدم من جزء سائل (بلازما) وجزء خلوي.

تحتوي البلازما على مواد مذابة في السائل. يتكون الجزء الخلوي بشكل أساسي من خلايا الدم الحمراء، ولكنه يشمل أيضًا خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية.

نظرًا لأن الدم له وظائف عديدة، فإن الاختبارات على الدم أو مكوناته قد تعطي أدلة قيمة لمساعدة مقدمي الخدمة في تشخيص العديد من الحالات الطبية.

يختلف الدم في الشرايين (الدم الشرياني) عن الدم في الأوردة (الدم الوريدي) بشكل رئيسي في محتواه من الغازات المذابة. يُظهر فحص الدم الشرياني تركيبة الدم قبل أن تستخدم أنسجة الجسم أيًا من محتوياته.

نتائج اختبار العصا الشريانية



ماذا تعني النتائج غير الطبيعية



يتم عمل عصا شريانية لأخذ عينات الدم من الشرايين تؤخذ عينات الدم بشكل أساسي لقياس الغازات في الشرايين.

قد تشير النتائج غير الطبيعية إلى مشاكل في التنفس أو مشاكل في التمثيل الغذائي في الجسم.

في بعض الأحيان يتم عمل العصا الشريانية لأخذ عينات من الدم أو عينات من كيمياء الدم.