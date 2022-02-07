قصر الكبابجى أكبر مطعم وسفرة فى مصر.. الأجانب تأتى من كل مكان فى العالم وأوزان الأكل مختلفة عن أى مطعم تانى

كتب: مصطفي جابر

فى بث لايف جديد يقدمه الزميل مصطفى جابر من داخل سلسلة مطاعم قصر الكبابجى، يرصد فيه مساحة المطعم وأوزان الطعام التي لا يوجد مثيل لها فى أي مطعم في مصر.

ويعتبر قصر الكبابجي واجه سياحية لمصر لما يحتويه من أثاث وديكورات بشكل مبهر، فجميع زوار المطعم من السفراء والوزراء وكبار رجال الدولة والمشاهير، بالإضافة إلي أنه مكان يحب زيارته الأجانب.

قال أحمد الباز صاحب سلسلة مطاعم قصر الكبابجي، إنه بدأ دخول ذلك المكان منذ أكثر من عشر سنين وبالتحديد في 2009 عندما قرر أن ينشأ مشروع، وكان ذلك مشروع مختلف يكسب من الرزق، وكان ذلك المشروع هو محل كبابجي.

وأضاف، أنه ليس له علاقه بالأكل وبالكباب وأن تلك المهنة ليست مورثة من أهله أو أقاربه ولكن الذي جذبه إلى أن يقوم بأخذ تلك الخطوه هو التطلع إلى الوصول للمذاق الجيد والخدمة الرائعة، والمكان الجذاب فهي أشياء كان يحلم بدأت يراها عندما كان يجوب المحال المختلفة في بلده كفر الزيات، ولكنه نادرا ما كان يجد محل يمتلك الثلاث ميزات ولذلك قرر أن يفتح أكبر محل كبابجي في كفر الزيات.