غلق 70 منشأة طبية واستصدار 115 إنذارا لأخرى مخالفة خلال حملة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية وأقسامها بالإدارات الصحية بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفين، حيث تم المرور على 580 منشأة طبية خاصة تشمل 330 عيادة خاصة، و20 مستشفى خاصا، و45 عيادة تخصصية، و180 مركزا طبيا ومعملا، و5 نظارات.

أسفر المرور عن استصدار 115 انذار للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة، كما تم إصدار قرارات غلق إداري لعدد 70 منشأة طبية لإدارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها، كما تم منح تراخيص لـ60 منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر يناير الماضي.



وأكد وكيل الوزارة أن صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.